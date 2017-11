Die interessantesten Games der kommenden Woche: 6. bis 12. November

Wir präsentieren euch die interessantesten Games vom 6. bis zum 12. November. Diese Woche gibt es mal wieder einen kunterbunten Genre-Mix. Egal ob Jump’n’Run-, Action-Adventure- oder Racing-Fans – es werden alle auf ihre Kosten kommen.

Super Lucky’s Tale

Release: 7. November 2017 | Plattformen: Xbox One, PC

Offizielle Website: http://www.superluckystale.com/

digital und physisch



Mit Super Lucky’s Tale möchte auch Microsoft ein Jump’n’Run Maskottchen kreieren und wieder in die Ära der Jump’n’Run-Klassiker zurückkehren. In dem 3D-Plattformer werdet ihr mit dem optimistischen und liebenswerten Fuchs Lucky auf Abenteuerreise gehen. Dabei erwartet euch eine spannende und lebendige Story-Kampagne oder auch knifflige Ingame-Challenges. Reist zusammen mit Lucky durch die liebevoll gestalteten Welten und trefft nicht nur auf unterschiedliche Schauplätze, sondern auch auf jede Menge skurriler Wegbegleiter, Freunde und Gegner.

Sonic Forces







Release: 7. November 2017 | Plattform: PS4, Xbox One, Switch, PC

Offizielle Website: https://www.sonicthehedgehog.com/sonic-forces

digital und physisch



In Sonic Forces erlebt ihr ein modernes Sonic-Abenteuer in Hochgeschwindigkeit. Der blaue Igel muss zur Rettung der Welt eilen, Dr. Eggmans fiesen Plan vereiteln sowie sich mit einem weiteren mysteriösen Bösewicht messenl, da Dr. Eggman einen neuen Verbündeten an seiner Seite hat. Ultraschnelle Action ist hier vorprogrammiert, aber auch neue Gadgets als euer persönlicher Self-made-Charakter. Unterstützt den modernen und den klassischen Sonic sowie seine Freunde, um das Chaos abzuwenden.

Hitman: Game of the Year Edition





Release: 7. November 2017 | Plattformen: PS4, PC

Offizielle Website: https://hitman.com/de/

digital



Die Hitman: Game of the Year Edition beinhaltet die komplette erste Staffel sowie die neue Patient Zero-Kampagne mit vier weiteren Missionen, die euch an bekannte, aber völlig überarbeitete bzw. veränderte Schauplätze führen, wie beispielsweise Bangkok, Sapienza, Colorado und Hokkaido. Agent 47 muss in der neuen Kampagne gegen die Uhr antreten, um die Ausbreitung eines Virus zu verhindern. Des Weiteren umfasst die Game of the Year Edition drei neue Outfits und Waffen sowie drei Escalation Contracts.

Need for Speed Payback





Release: 10. November 2017 | Plattformen: PS4, Xbox One, PC

Offizielle Website: https://www.ea.com/de-de/games/need-for-speed/need-for-speed-payback

digital und physisch



In Need for Speed Payback verschlägt es euch in die Unterwelt von Fortune Valley. Nachdem eure Crew auseinandergerissen wurde, findet sie sich wieder zusammen, um sich an House zu rächen, einem skrupellosen Kartell. Erlebt ein explosives Abenteuer mit drei unterschiedlichen Charakteren, die ein gemeinsames Ziel verfolgen, nämlich Rache. Zusammen mit Tyler, dem geborenen Racer, Jess, die Fluchtwagenfahrerin und Mac, dem Drift- und Offroad-Experten, stellt ihr euch einer Vielzahl von Herausforderungen und Events. Meistert die Rennen, Missionen und Herausforderungen, um euch den Respekt der Underground-Szene zu verdienen. Erst dann könnt ihr am ultimativen Rennen teilnehmen und House zum Fall bringen.