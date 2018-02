Die interessantesten Games der kommenden Woche: 5. bis 11. Februar

Wir sind bereits gespannt, was der zweite Monat 2018 für interessante Games zu bieten hat. Vielleicht ist sogar der ein oder andere interessante Titel für euch dabei.

Shadow of the Colossus

Release: 7. Februar 2018 | Plattformen: PS4

Offizielle Website: https://www.playstation.com/de-de/games/shadow-of-the-colossus-ps4

digital und physisch



Shadow of the Colossus kehrt auf PS4 und PS4 Pro zurück! Erlebt das sagenhafte Abenteuer von Schöpfer Fumito Ueda, welches von Bluepoint Games in einer generalüberholten Version erscheint. Die verbesserte Grafik und Performance sollen für ein noch unvergesslicheres Abenteuer im epischen Kampf gegen 16 gigantische Bestien sorgen, um ein Mädchen wieder zurück ins Leben zu holen. Reitet auf der Suche nach den Giganten durch die weitläufige Landschaft und findet deren Schwachstelle heraus, um sie zu bezwingen.

Treasure Adventure World





Release: 7. Februar 2018 | Plattform: PC

Offizielle Website: http://treasureadventureworld.com

digital



Begebt euch in Treasure Adventure World mit einem Papierhut auf dem Kopf und einem Schrumpfboot in eurer Tasche auf Schatzsuche. Löst knifflige Rätsel, kämpft gegen gewaltige Feinde, sammelt Hinweise und entschlüsselt Geheimnisse. 16 Inseln gibt es im Open-World-Adventure mit klassischem Puzzle-Platformer-Gameplay mit Portalen in anderen Dimensionen zu erkunden. Auch verschiedene Enden sowie ein dynamisches Wetter-System, welches Gameplay und Rätsel beeinträchtigen kann, werden euch geboten.

Under Night In-Birth – Exe: Late [st]





Release: 9. Februar 2018 | Plattformen: PS4

Offizielle Website: http://pqube.co.uk/under-night-in-birth

digital und physisch



Under Night In-Birth – Exe: Late [st] beschert euch ein episches Anime-Fighting-Game, welches die besten Elemente aus Street Fighter und BlazBlue in 2D-Kämpfen vereint. Das Gameplay soll leicht zugänglich sein und auch taktische Tiefe besitzen, um dadurch für langanhaltenden Spielspaß zu sorgen. Mit 20 einzigartigen Anime-Charakteren könnt ihr euch in den Kampf werfen, egal ob mit Sense, Peitsche, Dolchen oder sogar mörderischen Haarzöpfen.

The Seven Deadly Sins: Knights of Britannia





Release: 9. Februar 2018 | Plattformen: PS4

Offizielle Website: https://www.bandainamcoent.com/games/seven-deadly-sins

digital und physisch



Versammelt in The Seven Deadly Sins: Knights of Britannia die sieben Todsünden und kämpft darum, das Königreich Liones zu retten, basierend auf dem Erfolgsmanga The Seven Deadly Sins von Nabaka Suzuki. Das spannende Action-Kampfsystem orientiert sich stark an der beliebten Animeserie. Erkundet die wundervolle Welt Britannia und trefft auf bekannte Charaktere wie Meliodas, Elizabeth, Hawk und vielen mehr.