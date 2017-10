Die interessantesten Games der kommenden Woche: 30. Oktober bis 5. November

Der Oktober geht zu Ende und der November beginnt. Mit wirklich interessanten Games konnte der Oktober 2017 auf jeden Fall überzeugen, die Frage ist nur, ob der November ebenfalls mitziehen kann. Wir haben euch die interessantesten Games vom 30. Oktober bis zum 5. November 2017 herausgesucht.

Lost Dimension

Release: 30. Oktober 2017 | Plattformen: PC (bereits erhätlich: PS3, PS Vita)

Offizielle Website: https://www.atlus.com/lostdimension/index.html

digital (für PS3, PS Vita auch physisch)



In Lost Dimension verfolgt ihr die Geschichte des Spezialeinsatzkommandos S.E.A.L.E.D., das aus elf Menschen mit übernatürlichen Kräften besteht, um den Untergang der Welt zu verhindern. Ihr dürft euch allerdings nicht nur auf eure Feinde konzentrieren, sondern müsst auch immerzu euer eigenes Team im Blick behalten. Zwischen den einzelnen Mitgliedern entwickelt sich nicht nur Freundschaft, sondern auch Verrat, der euch irgendwann zum Verhängnis werden kann, insofern ihr die Verräter nicht entlarvt. Eliminiert ihr einen falschen Verbündeten, kann dies verheerende Konsequenzen mit sich bringen. Die große Besonderheit von Lost Dimension ist, dass das Verräter-System zufallsgeneriert ist und somit bei jedem Spieldurchgang andere Teammitglieder die Verräter sein können. Englisch-Kenntnisse werdet ihr für den Titel allerdings benötigen.

Kirby Battle Royal







Release: 3. November 2017 | Plattform: 3DS

Offizielle Website: https://www.nintendo.de/Spiele/Nintendo-3DS/Kirby-Battle-Royale-1264661.html

digital und physisch



Stürzt euch mit der rosa Knutschkugel in Kirby Battle Royale in den Kampf! In zehn verschiedenen Spielmodi könnt ihr euer Geschick unter Beweis stellen. Als Einzelspieler könnt ihr euch im Story-Modus austoben, während sich in der Multiplayer-Variante bis zu vier Freunde ins Vergnügen stürzen dürfen. Je nach Spielmodus können zwei Zweier-Teams oder vier Einzelspieler gegeneinander antreten.

.hack//G.U. Last Recode





Release: 3. November 2017 | Plattformen: PS4, PC

Offizielle Website: https://www.bandainamcoent.de/product/hack-g-u-last-recode/playstation-4

digital und physisch



Die .hack//G.U. Trilogie kehrt zurück. Die Sammlung .hack//G.U. Last Recode enthält alle drei ursprünglichen Titel: Rebirth, Reminisce und Redemption als überarbeitete Remaster-Fassungen. Das Gameplay und die Cutscenes laufen nun mit 60FPS und in 1080p. Haseo ist in der MMORPG-Welt namens The World auf der Suche nach dem mächtigen Player Killer Tri-Edge. Tri-Edge hat im Spiel seine Freundin Shino attackiert und sie dadurch im echten Leben ins Koma versetzt. Auch zwei neue Spielmodi wurden eingeführt, zum einen der Cheat Mode, mit dem ihr mit vollen Stats das Spiel beginnen könnt, um einfach nur die Geschichte zu erleben und auch der Retry Mode; hier werdet ihr nach einem verlorenen Kampf nicht wieder zum Titelbildschirm zurückgeworfen. Auch die Kampfbalance und das Spieltiming wurde verbessert.

Call of Duty: WW2





Release: 3. November 2017 | Plattformen: PS4, Xbox One, PC

Offizielle Website: https://www.callofduty.com/de/wwii

digital und physisch



In Call of Duty: WW2 verfolgt ihr die Geschichte eines jungen Rekruten der 1. US-Infanteriedivision, der am D-Day seine erste Kampferfahrung macht. Kämpft euch im schlimmsten Krieg der Geschichte der Menschheit durch markante Orte in ganz Europa. Bekämpft den Feind an Kriegsschauplätzen wie dem Hürtgenwald oder den Ardennen, um euch einen Weg nach Deutschland zu bahnen. Im Spielmodus Kampagne erlebt ihr berüchtigte Schlachten des zweiten Weltkriegs in Europa. Im Mehrspieler-Modus kehrt ihr zum ursprünglichen Call of Duty-Gameplay zurück und lasst Spieler in traditionellen, schnellen Kämpfen an markanten Orten gegeneinander antreten. Im Koop-Modus erlebt ihr eine neue Story voller unerwarteter und nervenaufreibender Momente. Zu guter Letzt gibt es noch den Zombie-Modus: Ein origineller und furchteinflößender Koop-Modus, der euch eine neue Horrorgeschichte erleben lässt.