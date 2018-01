Die interessantesten Games der kommenden Woche: 29. Januar bis 4. Februar

Kaum zu glauben, dass sich der Januar 2018 schon wieder dem Ende neigt, sich allerdings nochmal mit ein paar interessanten Games verabschiedet. Solltet ihr speziell auf der Suche nach abgefahrenen Kämpfen oder einem ganz besonderen Abenteuer sein, dann seid ihr hier genau richtig.

Dissidia Final Fantasy NT

Release: 30. Januar 2018 | Plattformen: PS4

Offizielle Website: https://www.dissidiafinalfantasynt.com/de-de/

digital und physisch



In Zusammenarbeit mit Team Ninja und Koei Tecmo, präsentiert Square Enix das Action-Fighting-Game Dissidia Final Fantasy NT. Werft euch in großartige Gefechte mit berühmtem Final Fantasy-Charakteren wie Lightning, Cloud, Noctis und Tidus. Wählt aus über 20 Charakteren und werft euch in spannende 3-gegen-3-Matches. Auch die bekannten Beschwörungen wie Ifrit, Shiva oder Odin sind mit dabei. Neben Wettkämpfen im Online-Modus, könnt ihr auch offlinen den Story-Modus genießen.

Strikers Edge







Release: 31. Januar 2018 | Plattform: PS4, PC

Offizielle Website: http://strikersedgegame.com/

digital



Bei Strikers Edge trifft das Mittelalter auf Völkerball. Hier wird nicht im Nahkampf, sondern im Fernkampf gegeneinander angetreten. Im sogenannten Dodgebrawl steht ihr euch auf dem Schlachtfeld gegenüber. Nutzt alles Mögliche zum Werfen und schaltet euren Gegner gekonnt aus. Antreten könnt ihr sowohl online als auch lokal. Die Gefechte können sowohl im 2-gegen-2 als auch im 1-gegen-1 ausgetragen werden.

Candleman





Release: 31. Januar 2018 | Plattformen: PC

Offizielle Website: http://candleman.me/

digital



Candleman ist ein Action-Adventure der besonderen Art und Handlung. Als Spieler übernehmt ihr die Rolle einer Kerze. Für 10 Sekunden spendet sie euch Licht und erhellt die Umgebung. Löst so die Rätsel des Lichtes, des Schattens und der Fallen und erlebt ein Märchen mit Realitätsbezug.

Final Fantasy 12: The Zodiac Age





Release: 1. Februar 2018 | Plattformen: PC (bereits erhältlich: PS4)

Offizielle Website: https://www.finalfantasyxii.com/home/?lang=gb

digital (PS4 auch physisch)



Kehrt in Final Fantasy 12: The Zodiac Age als HD-Remaster zurück in die Welt von Ivalice. Nachdem bereits PS4-Besitzer sich mit Vaan und Co. in das Abenteuer werfen konnten, dürfen nun auch PC-Spieler das Abenteuer erleben. Neben aufpolierter Grafik, liefert das Remaster auch einige Neuerungen wie Trophäen, den Speed-Modus und erstmals in Europa das Zodiac-Jobsystem, welches damals nur in der japanischen PS2-Fassung enthalten war. Auch könnt ihr wählen zwischen der Original-Hintergrundmusik oder der neu inszenierten.