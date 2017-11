Die interessantesten Games der kommenden Woche: 27. November bis 3. Dezember

Der November 2017 neigt sich dem Ende und der letzte Monat des Jahres beginnt. Ein weiteres Gaming-Jahr ist somit bald vorüber. Wir verraten euch, was der letzte Monat noch für interessante Games hervorbringt.

Star Ocean The Last Hope 4K & Full HD Remaster

Release: 28. November 2017 | Plattformen: PS4, PC (bereits erhältlich: PS3)

Offizielle Website: http://store.steampowered.com/app/609150/STAR_OCEAN__THE_LAST_HOPE__4K__Full_HD_Remaster/

Tri-Ace und Square Enix spendieren Star Ocean The Last Hope eine 4K & Full HD Remaster-Version. Im Jahr 2064 führte eine Eskalation zum dritten Weltkrieg und zerstört nahezu das komplette Ökosystem der Erde. Die Menschheit steht damit kurz vorm Aussterben und vor der Wahl den Kampf weiter zu führen und mit der Erde womöglich zugrunde zu gehen oder um das Überleben zu kämpfen und sich zu verbünden. Letztendlich entschied sich die Menschheit für das Überleben und sucht von nun an Zuflucht im Weltall. Eine Gruppe von Helden wird mit der Aufgabe betraut, im Weltall einen bewohnbaren Planeten für die Menschheit zu finden.

Xenoblade Chronicles 2







Release: 1. Dezember 2017 | Plattform: Switch

Offizielle Website: https://www.nintendo.de/Spiele/Nintendo-Switch/Xenoblade-Chronicles-2-1233955.html

Xenoblade Chronicles 2 entführt euch in das Land der Legenden, Elysium. In Mitten eines weißen Wolkenmeers steht der Weltenbaum und unter ihm liegt das Land Alrest. Vor langer Zeit lebten die Menschen auf dem Weltenbaum in Elysium, zusammen mit ihren Erschaffern, doch eines Tages wurden die Menschen aus diesem Paradies vertrieben. Doch niemand kannte den Grund. So fanden die Menschen unter dem Weltenbaum Zuflucht, doch hier war das Leben hart. Titanen wurden entsandt und boten den Menschen rettende Zuflucht, so dass sie auf den Rücken der Titanen ihre Häuser errichten konnten. Doch nun sterben auch die Titanen aus und die Rückkehr nach Elysium hat begonnen.

Gear Club Unlimited





Release: 1. Dezember 2017 | Plattformen: Switch

Offizielle Website: http://gear.club/

In Gear Club Unlimited könnt ihr bei mehr als 200 Rennveranstaltungen eure Fahrkünste unter Beweis stellen. Düst entweder alleine oder mit Freunden in den unterschiedlichsten Klassen über den Asphalt, egal ob am Strand, das Gebirge, die Wüste und noch einigen Schauplätzen mehr. Mehr als 30 Fahrzeuge bekannter Hersteller wie BWM, Bugatti, Nissan und Mercedes stehen euch dabei zur Verfügung. In eurer Werkstatt könnt ihr die Tuningeinrichtung nutzen und euer Fahrzeug anpassen dank einer breiten Palette an Ersatzteile.

DOOM VFR





Release: 1. Dezember 2017 | Plattformen: PC, PSVR

Offizielle Website: https://doom.com/de-de/

Seid ihr bereit für den absoluten Nervenkitzel? Mit DOOM VFR könnt ihr den virtuellen Wahnsinn erleben! Dämonen haben in der UAC-Forschungseinrichtung auf dem Mars alle ausgelöscht, außer euch. Als letzter Überlebender müsst ihr die Station wieder einsatzfähig machen und die Invasion aufhalten. Allerdings steht ihr selbst vor dem Exitus, da ein geheimes Forschungsprogramm der UAC euer Bewusstsein in eine künstliche Hirnmatrix überträgt.