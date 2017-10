Die interessantesten Games der kommenden Woche: 23. bis 29. Oktober

Zum Abschluss bringt der Oktober nochmal richtige Kracher und wird so euren Geldbeutel garantiert zum Weinen bringen. Da wir nicht wollen, dass ihr irgendetwas verpasst, präsentieren wir euch die interessantesten Games vom 23. bis zum 29. Oktober.

Release: 27. Oktober 2017 | Plattformen: PS4, Xbox One, PC

Offizielle Website: https://assassinscreed.ubisoft.com/game/de-de/home/

Im neuen Assassin’s Creed: Origins verschlägt es euch diesmal in das alte Ägypten. Erkundet verlorene Gräber, große Pyramiden und entdeckt die Geheimnisse der Mumien, Götter und Pharaonen. Erlebt die Geschichte des Protagonisten Bayek, dem Beschützer Ägyptens, dessen persönliche Geschichte zur Gründung der Assassinen-Bruderschaft führt. Ägypten steht kurz vor dem Zusammenbruch, denn mächtige Monarchen streiten und kämpfen um die Vorherrschaft, während verborgene Gestalten die Kontrolle an sich reißen. Trefft auf großartige, historische Persönlichkeiten wie Julius Caesar oder auch Kleopatra. Zudem verspricht Assassin’s Creed: Origins ein überarbeitetes Kampfsystem, bei dem nahtlos zwischen Fernkampf- und Nahkampf-Waffen gewechselt werden kann und ihr in den umfassenden RPG-Entwicklungsmechaniken eure bevorzugten Fähigkeiten ausbauen könnt.

Release: 27. Oktober 2017 | Plattform: Switch

Offizielle Website: https://www.nintendo.de/Spiele/Nintendo-Switch/Super-Mario-Odyssey-1173332.html

Das lange Warten hat endlich ein Ende und wir können mit Mario in Super Mario Odyssey ein neues 3D-Abenteuer erleben. Prinzessin Peach ist erneut verschwunden und es liegt wieder an Mario, sie aus den Fängen von Bowser zu befreien, denn der plant diesmal sogar eine Hochzeit. Zusammen mit seinem neuen Verbündeten, der Mütze Cappy, reist Mario mit der Odyssey, dem Luftschiff, durch die unterschiedlichsten Welten und sammelt Monde als Treibstoff. Dank Cappy ist Mario sogar in der Lage verschiedenste Gegner und Objekte zu übernehmen, diese zu kontrollieren und deren Fähigkeiten zu nutzen. Super Mario Odyssey verspricht mit seinem Konzept und den abgedrehten Welten ein einzigartiges Erlebnis.

Release: 27. Oktober 2017 | Plattformen: PS4, Xbox One, PC

Offizielle Website: https://wolfenstein.bethesda.net/de

Wolfenstein 2: The New Colossus ist der Nachfolger zu Wolfenstein: The New Order. Trotz des Rückschlags des Regimes hält dieses die Welt immer noch in seinem Würgegriff. Übernehmt die Rolle des B. J. Blazkowicz, Mitglied des Widerstands und Geißel des Regimes sowie letzte Hoffnung der Menschheit. Nur er hat die nötigen Mittel, um eine zweite amerikanische Revolution einzuläuten und Amerika vom Regime zu befreien. Kämpft an Schauplätzen wie der Kleinstadt Roswell in New Mexico oder den überfluteten Straßen von New Orleans. Macht euch auf einen nervenzerfetzenden Kampf und einen actiongeladenen Egoshooter gefasst, bei dem ihr gegen die Kriegsmaschinerie des Regimes antreten dürft.

Release: 27. Oktober 2017 | Plattformen: PS4, PC, Switch

Offizielle Website: http://www.koeitecmoamerica.com/nightsofazure2/

In Nights of Azure 2: Bride of the New Moon werdet ihr in eine fiktive und von Dämonen heimgesuchte, westeuropäische Stadt gegen Ende des 19. Jahrhunderts versetzt. Die Geschichte handelt von der Schutzritterin Alushe und ihren beiden Freunden Liliana, eine gutherzige Priesterin, und Ruhenheid, einem heiliger Ritter. Alushe wird entsandt, um Liliana zu schützen, doch sie gerät in einen tödlichen Hinterhalt und erwacht als Halbdämon in den Händen einer religiösen Organisation wieder. Auf ihrem Abenteuer wird Alushe von merkwürdigen Begleitern unterstützt, die alle ihre eigene Geschichte und Absichten haben. Jedes Mitglied eurer Kampftruppe hat einzigartige Fähigkeiten, Kampfstile und Waffen. Wie auch im Vorgängerteil der neuen JRPG-Serie, benötigt ihr auch für den zweiten Teil Englisch-Kenntnisse, da die Synchronisation auf Japanisch und die Texte auf Englisch sein werden.