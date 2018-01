Die interessantesten Games der kommenden Woche: 22. bis 28. Januar

Ihr seid auf der Suche nach einem guten JRPG? Ihr habt Lust euch mal wieder so richtig zu gruseln und in ein Horror-Abenteuer einzutauchen? Oder ihr wollt euch mal wieder spannende Kämpfe liefern? Dann haben wir genau das Richtige für euch und präsentieren euch daher die interessantesten Games der kommenden Woche!

Lost Sphear

Release: 23. Januar 2018 | Plattformen: Switch, PS4, PC

Offizielle Website: https://www.lostsphear.com/home/?lang=de

digital und physisch



Lost Sphear soll frischen Wind in das klassische RPG-Gameplay bringen und entführt euch in eine Welt, in der alles aus Erinnerungen besteht. Sobald eine Erinnerung in Vergessenheit gerät, verschwindet auch ein Teil der Welt ins weiße Nichts. Der junge Schwertkämpfer Kanata jedoch, verfügt als einziger über die mysteriöse Macht der Erinnerungen und versucht so die Welt wiederherzustellen. Meistert die verschiedenen Erinnerungen und verändert die Umgebung auf eurer Reise, um die Welt zu retten.

The Inpatient







Release: 24. Januar 2018 | Plattform: PS4 VR

Offizielle Website: http://www.supermassivegames.com/games/the-inpatient

digital und physisch



The Inpatient beschert euch ein neues VR-Horror-Erlebnis vom Entwicklerstudio Supermassive Games. In The Inpatient kehrt ihr zurück in das Blackwood Sanatorium im Jahr 1950 und spielt somit 60 Jahre vor den Ereignissen in Until Dawn. Erlebt das bedrohliche Sanatorium in seinen Glanzzeiten und entdeckt eine Schreckensstory mit vielen Wendungen und Entscheidungen um Leben und Tod. Solltet ihr Until Dawn nicht kennen, so könnt ihr dennoch die Geschichte von The Inpatient genießen, da es als Stand Alone-Titel entwickelt wurde mit brandneuer Geschichte und neuen Charakteren.

Legrand Legacy: Tale of the Fatebounds





Release: 24. Januar 2018 | Plattformen: PC (später auch: PS4, Xbox One, Switch)

Offizielle Website: https://legrandlegacy.com/

digital



Bei Legrand Legacy: Tale of the Fatebounds handelt es sich um ein JRPG mit klassischen, rundenbasierte Kämpfen und Taktik. Legrand Legacy kombiniert 3D Modele mit wundervoll, handgezeichneten Hintergründen, verheerenden Kriegen und einer faszinierenden Geschichte um Rache und Erlösung. Kämpft Seite an Seite mit euren Verbündeten um Frieden in die Welt Legrand zu bringen, doch seid vorsichtig wem ihr vertraut, denn jeder hat seine eigenen Geheimnisse.

Dragon Ball Fighter Z





Release: 26. Januar 2018 | Plattformen: PS4, Xbox One, PC

Offizielle Website: https://www.bandainamcoent.com/games/dragon-ball-fighterz

digital und physisch



Mit Dragon Ball Fighter Z wird den Fans der Serie ein spektakuläres 2D Fighting-Game präsentiert. Neben spannenden Kämpfen wird auch ein exklusiver Story-Modus enthalten sein, der die nie zuvor gesehene Geschichte mit C-21 erzählt. Zieht mit bekannten Charakteren wie Goku oder Beerus in den Kampf und nutzt deren einzigartigen Fähigkeiten. Mit dem neuen Shenlong-System kommt noch mehr Spannung in die Kämpfe. Sobald im Kampf 7 Dragon Balls gesammelt wurden, erfüllt Shenlong einen Wunsch, der über Sieg und Niederlage entscheiden kann. Werft euch in 3-gegen 3-Tag-Team Kämpfe oder stellt euer Können im Arcade Modus unter Beweis.