Die interessantesten Games der kommenden Woche: 20. bis 26. November

Der November 2017 scheint nicht mehr allzu viel parat zu haben und beginnt bereits zu schwächeln, dennoch haben wir uns die Mühe gemacht, die interessantesten Games vom 20. bis zum 26. November herauszufischen.

Final Fantasy 15: Monster of the Deep

Release: 21. November 2017 | Plattformen: PS VR

Offizielle Website: https://www.finalfantasyxv.com/de/playstation-vr

digital



Das beliebte Angel-Feature aus Final Fantasy 15 könnt ihr nun auch in VR erleben. Mit Final Fantasy 15: Monster of the Deep könnt ihr auf der PlayStation VR mit Noctis und Co. angeln gehen und nicht nur kleine Fische fangen, sondern auch riesige Bestien aus den Tiefen des Wassers holen. Die bekannte Angelmechanik wurde in der VR-Version sogar überarbeitet und aufgefrischt. Erlebt vor einer grandiosen VR-Kulisse spannende Begegnungen mit den Bedrohungen, die in der Tiefe lauern.

World of Final Fantasy







Release: 21. November 2017 | Plattform: PC (bereits erhältlich: PS4, PS Vita)

Offizielle Website: https://worldoffinalfantasy.square-enix.com/de/

digital



In World of Final Fantasy haben die Geschwister Reynn und Lann ihre Erinnerungen verloren und begeben sich auf eine Reise in die mysteriöse Märchenwelt Grymoire, um ihre verlorenen Erinnerungen wiederzufinden. In Grymoire werdet ihr auf viele bekannte Gesichter, Monster und Orte aus der gesamten Final Fantasy-Reihe antreffen. An eurer Seite werden viele verschiedene Monster wie Chocobo, Behemoth oder der Kaktor kämpfen. Über 200 Monster gibt es zu fangen und zu trainieren.

Apollo Justice: Ace Attorney





Release: 23. November 2017 | Plattformen: 3DS

Offizielle Website: https://www.nintendo.de/Spiele/Nintendo-DS/Apollo-Justice-Ace-Attorney-270044.html

digital



Ursprünglich erschien Apollo Justice: Ace Attorney 2008 für den Nintendo DS und erscheint jetzt auch für den 3DS im Nintendo eShop. Im vierten Spiel der spannenden und beliebten Gerichtssaal-Serie, könnt ihr erneut euren Scharfsinn als Anwalt unter Beweis stellen. Ermittelt im Namen der Gerechtigkeit am Tatort, befragt Zeugen und sammelt Beweise. Vier spannende Fälle gilt es zu lösen. Die 3DS-Version wurde optisch aufbereitet und bringt zudem die japanische Version des Spiels mit sich. Ihr sollt jederzeit zwischen der japanischen und der englischen Version umschalten können.

Unforgiving – A Northern Hymn





Release: 25. November 2017 | Plattformen: PC

Offizielle Website: http://unforgivinggame.com/

digital



In Unforgiving – A Northern Hymn verschlägt es euch in die verlorenen, schwedischen Wälder. Bei dem Titel handelt es sich um ein First-Person-Survival-Horror-Spiel. Schafft ihr es, die Geschichte zu überleben, von der alle dachten, sie sei lediglich ein Glaube und eine Geschichte, um Kinder zu erschrecken? Die verschieden Settings sind alle an die schwedische Folklore angelehnt, mit all ihren bösartigen Kreaturen und Geschichten, verbunden mit der Magie der nordischen Mythologie.