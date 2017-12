Die interessantesten Games der kommenden Woche: 18. bis 24. Dezember

Wir scheuen auch weiterhin keine Mühen, um für euch die letzten Spieleperlen des Jahres 2017 zusammenzusuchen. Auch wenn der Dezember keine großen AAA-Titel mehr zu bieten hat, so gibt es doch noch kleinere, eher unscheinbare Titel zu entdecken.

Brawlout

Release: 19. Dezember 2017 | Plattformen: Switch (später auch für: PS4, Xbox One) bereits erhältlich: PC

Offizielle Website: http://www.brawlout.com/

digital



Ihr seid noch auf der Suche nach einem spaßigen Fighting-Game, um die Feiertage mit euren Freunden auf dem Sofa zu verbringen und einige Matches zu genießen? Dann könnte Brawlout genau der richtige Titel für euch sein. Nicht nur ein cooles Art- und Charakterdesign machen die Kämpfer aus, sondern jeder Charakter wird seinen einzigartigen Kampfstil haben. In Kombination mit bekannten Bewegungstechniken wie wavedashing oder airdodging fügt Brawlout noch einige zusätzliche Mechaniken hinzu wie der Rage Meter. Ist die Rage Anzeige voll könnt ihr in den Rage-Modus und so beispielswiese Rückstoß erhöhen.

Bridge Constructor Portal







Release: 20. Dezember 2017 | Plattform: PC, iOS, Adroid (später auch für: PS4, Xbox One, Switch)

Offizielle Website: http://www.bridgeconstructor.com/

digital



Bei Bridge Constructor Portal handelt es sich um eine Verschmelzung der Spieleklassiker Portal und Bridge Constructor. Als neue Mitarbeiter im Testlabor bei Aperture Science ist es eure Aufgabe, in 60 Testkammern, Brücken, Rampen, Rutschen und weitere Konstrukte zu bauen um die Bendies in ihren Fahrzeugen sicher an ihr Ziel zu bringen. Zahlreiche bekannte Portal-Elemente wie die Portale, Beschleunigungsgel, Rückstoßgel, Cubes und mehr spielen eine Rolle um die Testkammern zu meistern. Löst die Rätsel und umgeht Geschütztürme, Säurepools und Laserbarrieren um die Testkammern unbeschadet zu überstehen.

Blossom Tales: The Sleeping King





Release: 21. Dezember 2017 | Plattformen: Switch (bereits erhältlich: PC)

Offizielle Website: http://press.fdg-entertainment.com/sheet.php?p=blossom_tales

digital



Ihr seid Fans von Retro-Titeln wie Zelda oder Princess Bride? Dann sollte Blossom Tales: The Sleeping King der richtige Titel für euch sein. Erforsche als Lily, Ritterin der Rose, eine riesige offene Spielwelt im klassischen Action-Adventure-Stil. Rettet das Blüten-Königreich vor der ewigen Dunkelheit indem ihr euch durch monster-infizierte Tempel kämpft. Erhaltet neue Gegenstände wie Bumerang und Bogen um eure Kampffertigkeiten zu erweitern und mit diesen Rätsel zu lösen. Euch erwartet eine lebhafte und dynamische Geschichte die ein Großvater seinen Enkeln erzählt, indem ihr den Verlauf durch eure Entscheidungen beeinflusst.

Mario Party: The Top 100





Release: 22. Dezember 2017 | Plattformen: 3Ds

Offizielle Website: https://www.nintendo.de/Spiele/Nintendo-3DS/Mario-Party-The-Top-100-1275927.html

digital und physisch



Der erste Mario Party Titel erschien für das Nintendo 64, seither erschienen viele weitere Titel für die unterschiedlichsten Konsolen. Seit vielen Jahren sorgt Mario Party für spaßige Spielabende auf dem Sofa. Mario Party: The Top 100 soll nun die besten Minispiele aller Mario Party-Titel vereinen. Die 100 besten Minispiele wurden hierfür herausgesucht. Zudem unterstützt Mario Party: The Top 100 die Download-Spiel-Funktion. Dies bedeutet: ihr benötigt nur eine Cartridge um mit anderen spielen zu können.