Die interessantesten Games der kommenden Woche: 13. bis 19. November

Neben den großen, bekannten Publishern und Entwicklern mit ihren AAA-Titeln sollte man auch die kleinen Indie-Titel und Entwickler nicht vergessen, denn unter diesen kann sich auch die ein oder andere Perle verbergen. Damit ihr keinen interessanten Indie-Titel oder Triple-A-Titel verpasst, präsentieren wir euch die interessantesten Games vom 13. bis zum 19. November 2017.

Oure

Release: 15. November 2017 | Plattformen: PC (bereits erhältlich: PS4)

Offizielle Website: http://www.oure-game.com/

digital



In Oure könnt ihr als Drache die Lüfte einer traumhaften Wolkenlandschaft erobern und begebt euch dabei auf die Jagd nach Artefakten. Verwandelt euch vom Drachen wieder zurück in ein Kind, um Maschinen zu bedienen und Rätsel zu lösen. Als einzigartiges Kind, geboren mit Kräften der alten Drachen, wurdet ihr in das Land über dem Himmel geschickt. Setzt eure Fähigkeiten in menschlicher Form und in der Drachenform ein, sammelt magische Kräfte, löst geheimnisvolle Rätsel und macht die mysteriösen Titanen ausfindig. Erlebt ein magisches, einzigartiges Abenteuer mit einem wundervollen Kunstgrafik-Stil, der an Titel wie Rime oder Journey erinnert.

Tower57







Release: 16. November 2017 | Plattform: PC

Offizielle Website: http://tower57game.com/

digital



In einer dystopischen Dieselpunk-Welt, in der riesige Türme die einzigen Enklaven der Zivilisation sind, wird eine Gruppe entsandt, um den Tower 57 zu infiltrieren. Bei Tower57 handelt es sich um einen Top-Down-Twin-Stick-Shooter mit 16-Bit-Pixelgrafik. Der Titel legt einen großen Fokus auf den Koop. Ihr könnt das Spiel sowohl im lokalen als auch im Online-Koop spielen, aber auch im Singleplayer könnt ihr die Kampagne erleben. Sieben Charaktere mit unterschiedlichen Skills und jede Menge verschiedene Waffen stehen euch dabei zur Verfügung.

Star Wars Battlefront 2





Release: 17. November 2017 | Plattformen: PS4, Xbox One, PC

Offizielle Website: https://www.ea.com/de-de/games/starwars/battlefront/battlefront-2

digital und physisch



In Star Wars Battlefront 2 erlebt ihr galaktische Schlachten, egal ob ihr mit eurer Truppe durch den Dschungel von Yavin 4 stürmt, um eine Rebellenbasis zu erledigen oder ihr euch heftige Weltraumschlachten mit einer X-Flügler-Staffel gegen die Sternenzerstörer der Ersten Ordnung liefert. Zudem schlüpft ihr in die Rolle einer neuen Heldin, die imperiale Elitesoldatin Iden, mit der ihr eine emotionale und packende Singleplayer-Story erlebt, die die Brücke zwischen den Ereignissen von Die Rückkehr der Jedi-Ritter und Star Wars: Das Erwachen der Macht darstellt. Im Multiplayer treffen bis zu 40 Spieler in großartigen Schlachten aufeinander. Hier treffen mehrere Epochen und legendäre Helden aufeinander, die sich in einem galaktischem Krieg wiederfinden.

Pokémon Ultrasonne und Ultramond





Release: 17. November 2017 | Plattformen: 3DS

Offizielle Website: https://www.pokemon-sunmoon.com/ultra/de-de/

digital und physisch



In Pokémon Ultrasonne und Ultramond verschlägt es euch erneut in die Alola-Region. Die neuen Editionen bieten eine alternative Geschichte zu Pokémon Sonne und Mond. Neue, dunkle Geheimnisse werden aufgedeckt, die zuvor verborgen geblieben sind. Auch werdet ihr auf neue Pokémon treffen, die in Pokémon Sonne und Mond nicht vorkamen, sowie einige bekannte, legendäre Pokémon fangen können. Außerdem erwartet euch in Ultrasonne und Ultramond die größte Vereinigung von Schurken, nämlich Team Rainbow Rocket, was sich aus Bossen vergangener Spieletitel zusammensetzt.