Die interessantesten Games der kommenden Woche: 12. bis 18. Februar

Die kommende Februar Woche hat einiges zu bieten, denn sie ist vollgepackt mit interessanten Games. Von einer abenteuerlichen Reise ins Mittelalter Europas, über gigantische Schlachten, bis zur sexy, Engel bezwingenden, Umbra-Hexen, ist diesmal garantiert für jeden etwas dabei.

Kingdom Come: Deliverance



Release: 13. Februar 2018 | Plattformen: PS4, Xbox One, PC

Offizielle Website: https://www.kingdomcomerpg.com/de

digital und physisch



Schreibt in Kingdom Come: Deliverance die Geschichte neu und werdet zum Helden. Das First-Person-Rollenspiel entführt euch ins mittelalterliche Europa 1403. Das Spiel basiert auf wahre Historie und erzählt Geschichten über Könige, Erben, ein Königreich, Belagerungen und blutige Schlachten. Bestreitet euer Abenteuer als bescheidener Sohn eines Schmieds, der als einziger die Zerstörungswut einer Söldnerarmee überlebte und dadurch seine Familie verlor.

Dynasty Warriors 9





Release: 13. Februar 2018 | Plattform: PS4, Xbox One

Offizielle Website: http://www.koeitecmoamerica.com/dw9/

digital und physisch



In Dynasty Warriors 9 kämpft ihr im feudalen China Warlords um die Macht. Die Han-Dynastie verliert langsam an Kraft, weswegen der Stern der Drei-Reiche-Ära steigt. Neben dem klassischen und beliebten Einer-gegen-Tausend, hält das Spiel auch eine Vielzahl von Neuheiten bereit, denn zum ersten Mal in der Serie könnt ihr vielfältige Aufgaben in einer offenen Spielwelt, mit dynamischem Tag/Nacht- und Wetter-Zyklen, erkunden. Insgesamt 83 Helden stehen euch zur Seite, darunter sowohl bekannte aus der Warrior-Serie im neuen Gewand, aber auch gänzlich neue Helden.

Crossing Souls





Release: 13. Februar 2018 | Plattformen: PS4, PC

Offizielle Website: http://crossingsoulsthegame.com/

digital



Crossing Souls entführt euch in das Kalifornien in 1986. Dort entdeckt eine Gruppe aus Freunden einen geheimnisvollen, rosafarbenen Stein, der ihnen das Reisen zwischen zwei Reichen ermöglicht. Die Kids erleben dadurch das Abenteuer ihres Lebens und kommen hinter die Machenschaften einer Regierungsverschwörung. Erlebt mit den fünf Kids ein einzigartiges Abenteuer im scharmanten pixeligen Retro-Look und mit Cutscenes im 80er-Jahre Comic-Stil.

Fe





Release: 16. Februar 2018 | Plattformen: PS4, Xbox One, Switch, PC

Offizielle Website: https://www.ea.com/de-de/games/fe

digital



Entdeckt und erkundet in Fe eine fantasievolle Welt in malerischer Kulisse. Rennt, klettert und gleitet durch einen düsteren nordischen Wald und erkunden die Welt voller Geheimnisse, Legenden und mystischen Kreaturen. Meistert die Stimme des Waldes um euch mit Tieren und Pflanzen anzufreunden, die euch auf eurem Abenteuer unterstützen. Jedes Wesen verfügt über einzigartige Fähigkeiten und Verhaltensweisen, die euch weiterhelfen können.

Bayonetta 1 + 2





Release: 16. Februar 2018 | Plattformen: Switch (bereits erhältlich: Wii U)

Offizielle Website: https://www.nintendo.de/Spiele/Nintendo-Switch/Bayonetta-2-1313750.html

digital und physisch



Die sexy Umbra-Hexe Bayonetta kehrt auf der Switch zurück! Stürzt euch erneut in das actiongeladene Abenteuer und geht auf Engeljagd. Die Standard-Edition enthält Bayonetta 1 als Download-Code und Bayonetta 2 als Cardrige. Im Mehrspielermodus Hexen-Climax könnt ihr euch Online oder Lokal mit einem Freund zusammentun und gegen Gegnerhorden antreten.