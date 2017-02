Die Gilde 3 – Release-Termin verschoben

Im Zuge der gamescom 2016 hatten wir die Chance den aktuellen Status von Die Gilde 3 zu erfahren, den ihr in der passenden Preview nachlesen könnt.

Doch leider gibt es auch eine nicht so erfreulich Nachricht, denn der Release-Termin des Spiels wurde verschoben. Wie nun bekannt gegeben wurde, erscheint der Titel nun im ersten Quartal 2017, damit die Entwickler genug Zeit haben, das gewünschte Ergebnis zu erzielen.

So heißt es von offizieller Seite:

Liebe The Guild 3 Fans, im Zuge der Gamescom möchten wir bekanntgeben, dass The Guild 3 nicht wie geplant in 2016, sondern im Q1 2017 veröffentlicht wird.

Wir haben diese Entscheidung getroffen, um genug Zeit zu haben, das Spiel ausreichend reifen zu lassen und um euch am Release-Tag das bestmögliche The Guild 3 liefern zu können.