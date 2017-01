DEXED – Releasedatum für PlayStation VR

Das für DmC und Heavenly Sword bekannte Entwicklerstudio Ninja Theory beschert uns in diesem Jahr nicht nur Hellblade: Senua’s Sacrifice für die PlayStation 4 (und den PC), sondern auch DEXED für PlayStation VR. Heute gaben die Entwickler das Veröffentlichungsdatum bekannt: DEXED erscheint am 31. Januar in Nordamerika und am 01. Februar in Europa als digitaler Download im PlayStation Store.

DEXED ist ein sogenannter On-Rails-Shooter, bei dem sich der Spieler automatisch forbewegt, während er auf verschiedene Ziele schießen muss. Wer Until Dawn: Rush of Blood gespielt hat, dürfte wissen, wovon die Rede ist.

Die Besonderheit bei in diesem Spiel ist, dass man zwei verschiedene „Waffen“ gleichzeitig bedient. Mit der einen Waffe schießt man Eis, während man mit der anderen Waffe Feuer… abfeuert (no pun intended). Eine Unterstützung für PlayStation Move Controller ist vorhanden, was bei diesem dem Gameplay von Vorteil sein dürfte.

Neben dem Challenge-Mode bietet das Spiel auch einen endlos spielbaren Arcade Mode mit Multiplikatoren. Wer nur die Umgebung genießen und sich entspannen möchte, dem bietet Ninja Theory zudem einen Zen Modus.

DEXED ist bereits seit September 2016 für Oculus Rift mit Oculus Touch Support und HTC Vive verfügbar.