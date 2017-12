Devil May Cry HD Collection – Ankündigung

Capcom hat bekanntgegeben, dass im kommenden Jahr die Devil May Cry HD Collection erneut auf dem Markt erscheint. Ursprünglich erschien die HD Collection bereits im April 2012 für PS3 und Xbox 360 und soll nun auch für PS4, PC und Xbox One erscheinen.

Auch ein konkretes Erscheinungsdatum wurde genannt. Demnach soll die Devil May Cry HD Collection am 13. März 2018 zu einem Preis von knapp 30 Euro, sowohl digital als auch physisch, erscheinen.

Die Spielesammlung umfasst Devil May Cry, Devil May Cry 2 und Devil May Cry 3: Special Edition. Somit könnt ihr nochmal die ersten drei Abenteuer des silberhaarigen Dämonenjärges Dante erleben.