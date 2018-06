Devil May Cry 5 – Offiziell angekündigt auf der E3 2018

Bereits im Vorfeld gab es Gerüchte, dass bald Devil May Cry 5 angekündigt wird und heute hat es sich auf der Microsoft-Pressekonferenz bestätigt.

Capcom präsentierte einen coolen Trailer zu Devil May Cry 5 welches ein Sequel zu Devil May Cry 4 sein wird. Die Wünsche der Fans werden also endlich war und der Charakter Nero kehrt zurück.

Devil May Cry 5 soll für Xbox One und Playstation 4 erscheinen, auch an einer PC-Version wird gewerkelt. Ein Erscheinungsdatum wurde leider noch nicht genannt.