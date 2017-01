Deus Ex: Mankind Divided – A Criminal Past DLC

Square Enix versprach vor wenigen Wochen weitere Inhalte für Deux Ex: Mankind Divided im Jahr 2017. Diesem Versprechen sind nun handfeste Informationen gefolgt. Per DLC erhalten wir ein umfangreiches Storypaket, welches bewusst als Prequel angedacht wurde.

Wir tauchen in die Vergangenheit vom Protagonisten Adam Jensen ein, der einen abtrünnigen Agenten innerhalb eines Hochsicherheitsgefängnisses finden muss. Es handelt sich hierbei um eine persönliche Geschichte von Adam, der in diesem Abenteuer im Fokus steht.

Inwiefern sich die Geschehnisse auf die Haupthandlung beziehen oder diese beeinflusse, ist unklar. In der zusammenhängenden Welt von Deus Ex ist dies aber durchaus denkbar. Das DLC unter dem Namen A Criminal Past wird am 23.02.2017 erscheinen, wir müssen also nicht lange auf die Antwort warten. Deux Ex: Mankind Divided ist erhältlich für PC, PS4 und Xbox One.