Detroit: Become Human – Neuer Trailer

Ein Spiel, das euch mit schweren Entscheidungen konfrontieren und euch regelmäßig in ein moralisches Dilemma versetzen wird, ist den meisten bekannt als Detroit: Become Human.

Der exklusive Titel für die PS4 überzeugt nicht nur durch brilliant animierte Gesichter und außerordentliches Voice Acting, sondern auch durch verschiedensten Abläufe je nach Entscheidungen des Spielers. Welcher Fokus auf genaue diese variablen Szenarien liegt, zeigt auch der neue Trailer.

Im Trailer könnt ihr sehen wie ihr mit eurer Wahl das Endergebnis direkt beeinflussen könnt. Einen Releasetermin für das Spiel gibt es leider noch nicht. Die Arbeiten an Detroit: Become Human sind aber schon länger im Gange, entsprechend ist die Hoffnung auf einen diesjährigen Release hoch. Sollte das Spiel noch dieses Jahr erscheinen, werden wir wohl in naher Zukunft noch weitere Informationen erhalten.