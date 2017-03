Destiny – Age of Triumph

So schön es auch ist Nachfolger zu erhalten, so ist es auch immer ein kleiner Abschied. Dieser fällt besonders schwer bei MMOs, immerhin sind diese oft auf Events fokussiert, die dann eben nicht mehr stattfinden. Destiny 2 wird dieses Jahr noch erscheinen, das bedeutet aber auch das Ende der großen Events für den Vorgänger. Anscheinend steht nun auch das letzte Event bevor, denn mit Age of Triump geht Destiny wohl in die letzte Runde.

Zwar soll es morgen noch genauere Infos zum eigentlichen Event geben, allerdings ist bekannt, dass besagtes Event am 15.03.2017 beginnen wird und wöchentliche „Zeitalter-des-Triumphs-Rituale“ enthalten wird. Am 22.03.2017 folgt zusätzlich ein Sandbox-Update. Mit einem Teaser stimmt Bungie uns schon mal auf das vermutlich letzte Event des MMO-Shooters Destiny ein.

Der Nachfolger Destiny 2 hat bisher keinen Releasetermin, soll aber definitiv noch 2017 erscheinen. Erste Schätzungen erwarten das vierte Quartal des Jahres als Releasezeitraum. Bis dahin müssen wir wohl noch etwas weiter an unserer exotischen Rüstung in Destiny schrauben.