Destiny 2 – Zeitplan September

Destiny 2 hat endlich das Licht der Welt erblickt und ist bereit von euch bis in die letzten Ecken erforscht zu werden. Ihr habt allerdings nur ein paar Tage Zeit euch auf Level 20 zu bringen und der Ausrüstungsjagd im Endgame beizutreten, denn Bungie gibt nun den Zeitplan für diesen Monat an.

Die Zurücksetzung findet jeden Dienstag statt. In der Release-Woche, also gerade jetzt, findet ihr den Flashpoint in der EDZ und The Arms Dealer stellt den Nightfall-Strike. In der nächsten Woche ist die aus der Beta bekannte The Inverted Spire-Strike an der Reihe. Am 13.09, kommenden Mittwoch, wird dann erstmal die Raid eröffnet. Solltet ihr vom Level also bereits hoch genug seid, könnt ihr euch gerne an den ersten Nightfall Strikes und Raids probieren. Typischerweise sind diese aber harte Nüsse und sollten erst für Endgame-Spieler machbar sein. Wie aus dem Bild hervor geht, kehrt auch der allseits beliebte Händler Xur zurück. Wo dieser sich aufhält, müsst ihr dann selbst rausfinden.

Destiny 2 ist aktuell bereits für PS4 und Xbox One erhältlich, die PC-Version folgt am 24. Oktober.