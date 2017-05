Destiny 2 – Video zeigt Jäger im Strike

Mit Destiny 2 erscheint in diesem Jahr ein neuer Ableger des Shared Worlds-Shooters. Auch wenn es bereits erstes Gameplay zu dem Titel gab, haben wir ein neues Video für euch.

Darin könnt ihr in knapp 24 Minuten sehen, wie ein Jäger den kompletten „The Inverted Spire“-Strike besteht.

Der Titel wird am 8. September für PlayStation 4 und Xbox One erscheinen. Auch wenn eine PC-Fassung angekündigt wurde, hat die Portierung noch keinen Termin erhalten. Alle bisher bekannten Infos könnt ihr in unserem Übersichtsartikel zu Destiny 2 entnehmen.