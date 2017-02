Destiny 2 – Release im Herbst

Wir wissen schon seit einiger Zeit von den Arbeiten an Destiny 2. Leider gibt es kaum Informationen zum Spiel, geschweige denn einen Releasetermin. Diesbezüglich sind nun erste Informationen aufgetaucht, die uns den Zeitrahmen einengen lassen.

Aus dem Geschäftsbericht von Activision geht nun hervor, dass der Release für den Herbst diesen Jahres eingeplant ist. Außerdem soll Destiny 2 die Spielercommunity vergrößern, es wird also mit einem Ausbau der Marke gerechnet und dementsprechend geplant. Detaillierte Infos zum Spiel soll es auf einem eigenen Event geben, welches später dieses Jahr stattfinden soll. Wie schon im Vorgänger wird das Sequel mit kontinuierlichem Support versorgt werden und will zudem auch für Casualgamer zugänglicher sein. Ein Release auf PS4 und Xbox One ist sicher, fraglich bleibt eine PC-Version des Spiels.

Auf handfesteres müssen wir uns wohl bis zum unbekannten Activision Event gedulden. Unter Umständen gibt es auch auf der E3 mehr zum Thema Destiny 2.