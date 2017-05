Destiny 2 – Erstes Gameplay noch diese Woche

Ende März wurde Destiny 2 mit einem ersten Trailer enthüllt, nun möchte Entwickler Bungie auch endlich Gameplay zeigen. Bereits diesen Donnerstag, am 18. Mai, geht es um 19 Uhr deutscher Zeit auf YouTube los. Die Entwickler möchten tiefgehende Einblicke in ihr neues Spiel gewähren. Hinzu kommen weitere Informationen zum Release von Destiny 2 am 8. Spetember 2017.

Schon jetzt ist ein wenig von der Story bekannt: So ist die letzte Stadt der Hüter gefallen. Lord Ghaul und seine Rote Legionen müssen zuerst besiegt werden, bevor wieder Frieden auf der Erde herrschen kann. Dabei werden die Spieler von neuen, aber auch von bereits bekannten Charakteren aus Destiny unterstützt.

Einen umfassenden Überblick über die verschiedenen Editionen des Spiels findet ihr hier. Anders als der Vorgänger wird Destiny 2 auch für den PC erscheinen.