Destiny 2 – Eine Welt ohne Licht

Im Laufe des Monats wird ein Destiny 2 Event stattfinden, bei dem Pressemitglieder neue Informationen bezüglich des Spiels erhalten werden. Allerdings gibt die Einladungskarte bereits einen kleinen Hinweis, womit wir im Nachfolger rechnen können.

Für Neulinge vielleicht kaum einen zweiten Blick wert, werden die Empfänger mit den Worten „welcome to a world without light“ begrüßt. Eine Welt ohne Licht klingt zwar auch so schon düster genug, allerdings hat das sogenannte Licht in Destiny eine etwas andere Bedeutung. Sie ist verantwortlich für Fähigkeiten, die Nutzung von bestimmten Ausrüstungsgegenständen und war Kernteil des Endgame-Contents. Auch die Geister, ständige Begleiter unserer Spielfiguren nutzen Licht. Dieser Fakt wird noch klarer durch den Umstand, dass ein toter Geist auf der Einladung zu sehen ist.

Das Fehlen von Licht könnte somit auch auf eine immense Änderung im Gameplay hindeuten. Inwiefern wird sich dieses Mittel der Stärke auf die Handlung und das Gameplay auswirken? Auf die Antworten müssen wir allerdings noch mindestens bis zum Reveal Event warten.

Wer noch einmal alle Versionen sehen möchte, in denen Destiny 2 erhältlich sein wird, der findet hier eine Übersicht. Der Release findet am 08.09.2017 für PC, PS4 und Xbox One statt.