Destiny 2 – DLCs haben bereits Termine

Aktuell dreht sich alles um die finale Ankündigung von Destiny 2. Teaser und Trailer sind in aller Munde, die Editionen des Spiels sind ebenfalls bereits bekannt und ein Season Pass existiert auch. Dieser wird unter anderem zwei große Erweiterungspakete enthalten. Die beiden DLCs haben dabei tatsächlich bereits einen relativ konkreten Releasezeitraum.

Es scheint so, als hätte Activsion auch beim Nachfolger vor, die Spielerfahrung durch die DLCs zu optimieren. Hoffentlich legt Destiny 2 jedoch einen besseren Start vor wie der Vorgänger. Per Twitter ist das Bild eines Flyers aufgetaucht, dass für die erste Erweiterung den Zeitraum auf den Winter 2017 festsetzt und die zweite für den Frühling 2018 plant.

Wer noch einmal alle Versionen sehen möchte, in denen Destiny 2 erhältlich sein wird, der findet hier eine Übersicht. Der Release des Hauptspiels findet am 08.09.2017 für PC, PS4 und Xbox One statt.