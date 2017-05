Destiny 2 – Alles, was wir bisher wissen

Destiny 2 wurde im Vorfeld geleakt, dann angekündigt per Reveal Trailer und anschließend in einem Livestream erstmals präsentiert. Unzählige Trailer, Live-Events und noch so klitzekleine Kommentare später ist eigentlich schon relativ viel bekannt über eines der Top-Spiele dieses Jahres. Um den Überblick nicht zu verlieren, fassen wir für euch zusammen, was bisher alles bekannt ist über das Epos aus dem Hause Bungie. Zunächst aber dürfen wir noch einmal den Ankündigungstrailer genießen:

Story

Chronologisch setzt der Nachfolger die Geschehnisse von Destiny inklusive seiner DLCs fort. Alle vorangegangenen Abläufe sind damit gültig. Das bedeutet, dass Oryx und Crota bereits ins Gras gebissen haben, die Gefallenen sind, nun ja, gefallen sowie alle anderen Konsequenzen aus dem Vorgänger. Die Kabale zerstören nun aber den Turm und die letzte Stadt der Menschheit, was uns Hüter in die größte Notlage des Franchises bringt. Ab diesem Punkt kann die Handlung sich in viele Richtungen entwickeln. Kommentare seitens der Entwickler deuten immer wieder mal auf „eine Welt ohne Licht“ hin. Solche Andeutungen resultieren in einem wahren Überkochen der Gerüchteküche. Ist der Reisende doch nicht die Rettung, der Sprecher vielleicht ein Schwindler? Was passiert mit den Gefallenen, hat Xur vielleicht eine größere Rolle als gedacht? Und was sind die nächsten Schritte von Eris Morn?

Wer Destiny etwas oberflächlich gespielt hat, der wird gerade selbst schauen wie ein großes Fragezeichen, immerhin war der Vorgänger nicht besonders effizient in der Übermittlung seiner Handlung. Im zweiten Teil soll hier ein deutlich großer Fokus und die Inszenierung eines cineastisches Abenteuer geplant sein. Bungie hat für Destiny 2 niemand anderen als Christopher Schlerf angestellt, der auch an der Handlung von Mass Effect gewerkelt hat. In puncto Handlung dürfen wir uns auf deutlich spannendere Inhalte freuen, wie einer der Story Trailer schon beweist.