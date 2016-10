Deponia – Offizielles PS4 Release Datum

Dass das über die Maße erfolgreiche Deponia von Daedalic Entertainment einen PS4 Ableger bekommt, ist schon länger bekannt. Nun ist dann auch das Datum offiziell. Der erste Teil wird am 15. November als Downloadtitel im Playstation Store und auch als Retail-Box erscheinen. Die anderen Teile der Reihe werden laut den Entwicklern innerhalb der nächsten zwölf Monate folgen.

Bei Deponia handelt es sich um ein fantasievolles Adventure Game im Comicstil. Wir begleiten darin Rufus, einen Bewohner des Schottplaneten Deponia, der mit seiner Situation nicht ganz zufrieden ist und lieber in dem Raumschiff Elysium über seinem Heimatplaneten leben will. Nachdem eine Bewohnerin von Elysium namens Goal ungewollt auf dem Schrottplaneten gelandet ist, wittert er eine Chance seinem Ziel ein Stück näher zu kommen. Das witzige dabei ist, dass Rufus exakt wie der Verlobte von Goal aussieht. So entwickelt sich ein verwechslungsreiche und verwirrende Verfolgungsjagd.

Dies sind die Features des Spiels: