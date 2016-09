Death Stranding – Online Elemente, Open World und die Zukunft des Gamings

Seit der Enthüllung von Death Stranding während der E3 2016 gab es nur wenige weitere Informationen. Auf der Tokyo Game Show 2016 gab Entwickler Hideo Kojima im Rahmen der Sony Show weitere Details bekannt, die nun Anlass zu noch mehr Spekulationen geben.

Bereits bekannt war, dass Death Stranding ein Actiontitel werden soll, neu ist die Information, dass auch Open World Elemente vorhanden sein sollen und dem Spieler eine gewisse Freiheit bieten. Außerdem soll es Online Komponenten geben, was genau das bedeutet, erwähnte Kojima leider nicht.

Vor einigen Wochen erklärte Kojima seinen neuen Ansatz, der die Zukunft des Gamings neu definieren soll – die mittlerweile bekannte „Stick and Rope Metapher“. Spieler sollen, wie sie es gewohnt sind, kämpfen, dafür stehen die Stöcker. Zudem gibt es die Seile, die Spieler verbinden und Verknüpfungen schaffen.

„I’m aiming for a new type of action. […] With Death Stranding, I’d like to offer the next step, the future of gaming.“