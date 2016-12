Death Stranding – Neuer Trailer der The Game Awards

Hideo Kojima hat bei den diesjährigen The Game Awards nicht nur seine hochverdiente Belohnung bekommen, welche ihm im letztes Jahr verwehrt wurde, er hatte auch one more thing dabei, quasi als verfrühtes Weihnachtsgeschenk für alle Anwesenden. Nicht weniger als ein neuer Trailer zu seinem kommenden Werk Death Stranding erwartete uns.

Der neue Trailer ist nicht weniger verwirrend als der erste Trailer. Erneut liegt der Fokus auf einem Mann mit Baby. Frieden, Krieg und ganz am Ende: ein Mads Mikkelsen, der schwarze Masse weint. Dazwischen ein Panzer mit Tentakeln und einer zerfetzten Babypuppe, welche am Ende des Trailers verschwörerisch aufblinkt.

Wissen wir nun mehr über Death Stranding? Nein. Wollen wir mehr wissen? Definitiv. Es ist zumindest sehr erfrischend, dass nicht nur die Spielewelt, sondern offensichtlich auch hochgradig begabte Schauspieler alles dafür geben, um bei einem potenziellen Meisterwerk aus der Feder Kojimas dabei zu sein. Ob wir beim kommenden Showcase der Playstation Experience schon mehr zum Spiel sehen werden?