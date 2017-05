Deadly Premonition – Das abstruse Kultspiel erscheint als Brettspiel

Es scheint ein langweiliger Trend zu sein, Kickstarter Kampagnen in möglichst schneller Zeit erfolgreich zu finanzieren. Entsprechend konnte auch Deadly Premonition: The Board Game innerhalb weniger Stunden sein Ziel erreichen und sogar noch weitaus mehr erreichen. 28 Tage vor Ende der Kampagne sind bereits über 94.000 Euro der geplanten 50.000 Euro da.

Wer gerade das Gefühl hat, den Faden verloren zu haben, ist nicht allein. Deadly Premonition? Brettspiel? Bereits vor sieben Jahren konnte das Spiel, das immer noch mehr kultiger Geheimtipp als Kassenschlager ist, begeisterte Fans in seinen Bann ziehen. Die Geschichte rund um den Detective mit der dissoziativen Persönlichkeitsstörung in dem extrem verschlafenen und unheimlichen Städtchen Greenvale (Twin Peaks lässt Grüßen) wird mit besagtem Brettspiel neu aufgelegt.

Laut Kampagne sollen zwei bis vier Spieler die Morde des Regenmantelmörders (was nicht halb so griffig klingt wie im Original: Raincoat Killer) aufklären. Gegner aus einer Zwischenwelt, die vollkommen fehl platziert wirken, das Sammeln von Zeugenaussagen und die Gewissheit, dass unter den scheinbar freundlichen Bewohnern ein Killer lauert, sollen im Brettspiel enthalten sein und so das Gefühl des Videospiels aufleben lassen. Leider kann ganz augenscheinlich der wunderbare Soundtrack nicht mitgeliefert werden – es sei denn ihr investiert in die Special Edition, die zusätzlich mit einem Würfel, einer Tasse, einer Tasche und eben dem Soundtrack kommt. Allerdings können so auch Nicht-Gamer und jene, an denen das Spiel bisher vorbei gegangen ist, in den Genuss der genialen Geschichte kommen.

Swery, der Kopf hinter dem Videospiel, ist nicht an der Produktion des Brettspiels beteiligt. Nach Aussage der Brettspielmacher sei er aber begeistert von der Idee. Geht es euch genau so, müsst ihr nur noch bis Dezember warten, denn dann soll Deadly Premonition: The Board Game erscheinen.