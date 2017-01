Dead Rising 4 – USK Einstufung und Release in Deutschland

Wunder gibt es immer wieder. Mit diesen Worten hat Katja Ebstein 1970 den dritten Platz beim Eurovision Song Contest ersungen. Wunder gibt es allerdings auch bei der USK immer wieder. Diese hat jetzt nämlich überraschenderweise Dead Rising 4 eingestuft. Damit kann das Spiel auch in Deutschland erscheinen.

Wer jetzt allerdings denkt „Oh, das kommt dann wohl geschnitten“, den müssen wir jetzt leider enttäuschen. Das Spiel erscheint als erster Teil der Reihe ungeschnitten mit einer Freigabe ab 18 Jahren bei uns. Dafür musste Dead Rising 4 allerdings alle drei Instanzen bei der USK durchschreiten. Bei Microsoft und Capcom herrscht Freude über die Entscheidung:

„Wir freuen uns den deutschen Dead Rising-Fans erstmals den öffentlichen Zugang zum Zombie-Abenteuer zu ermöglichen.“ – Malte Minke, Produkt Manager, Jugendschutzbeauftragter Microsoft Deutschland GmbH „Wir freuen uns, gemeinsam mit unseren Partnern von Microsoft mit Dead Rising 4 nun zum ersten Mal eine der größten Franchises von Capcom auch nach Deutschland zu bringen.“ – Stuart Turner, COO Capcom Europe

Ab 31. Januar kann man hierzulande mit der digitalen Version für Xbox One und PC auf ungeschnittene Zombiejagd gehen. Ab diesem Tag steht auch eine 60 minütige Demo-Version zur Verfügung. Wer lieber eine Disc samt Hülle in den Händen halten möchte, der kann diese ab 28. Februar für die Xbox One erwerben.