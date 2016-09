„Let’s go to the mall, today!“. Die Worte der kanadischen Pop-Ikone Robin Sparkles hat sich das Team von Capcom Vancouver wohl sehr zu Herzen genommen, dass sie sich dem mit dem neuesten Trailer komplett widmen. Die Rückkehr von Frank West in Dead Rising 4 steht bevor und wie die Neueröffnung des Einkaufszentrums so aussehen wird, zeigt euch der Return to the Mall Trailer.

Dead Rising 4 erscheint am 06.12.2016 für PC und Xbox One.