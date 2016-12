Dead Island 2 – Ja, die Entwicklung läuft noch

Dead Island 2 hat ganz schön was mitgemacht in den letzten Jahren: Nach der Ankündigung auf der E3 2014 mit einem spektakulären Trailer sorgten Aufreger rund um die Entwicklung dafür, dass wir zuletzt dachten, der Zombie-Titel sei gecancelt worden.

Mitten in der Entwicklung trennte sich Deep Silver vom entwickelnden Studio Yager, welches kurz darauf pleite ging. Das britische Studio Sumo Digital übernahm. Doch der Releasetermin verschob sich: War erst noch die Rede von „Frühjahr 2015“ gewesen, hieß es nun, dass Dead Island 2 2016 erscheinen werde.

Schließlich verschwand Dead Island 2 aus dem Steam Store: Ein klarer Hinweis darauf, dass es nie erscheinen würde? Zum Glück nicht. Auf Twitter hat Deep Silver nun bestätigt, dass noch an Dead Island 2 gearbeitet wird. Fans des größtenteils sehr positiv angekommenen ersten Teils dürfte es freuen.

@NickCutrone22 We'll have more information on Dead Island 2 at a later stage, but we're still working on it :)

— Official Deep Silver (@deepsilver) 4. Juli 2016