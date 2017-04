Days Gone – Releasetermin geleakt?

Schon öfter hat der ein oder andere Onlinehändler vermeintlich Releasetermine geleakt, dies könnte nun auch bei Days Gone der Fall sein. Der österreichische Onlinehändler Gamesonly listet Days Gone nämlich mit einem konkreten Erscheinungsdatum.

So soll laut dem Online-Shop das Spiel ab dem 22. August 2017 zur Auslieferung bereitstehen. Natürlich sind solche Angaben wie immer mit gewisser Skepsis zu betrachten, denn oftmals entwickelten sich solche Angaben auch als schlichte Platzhalter. Es bleibt also auf ein offizielles Statement abzuwarten. Vielleicht wird man dazu auf der E3 im Juni 2017 mehr erfahren. Immerhin würde es sich dort anbieten ein Releasetermin für das Action-Adventure zu enthüllen, falls an der Spekulation etwas dran ist.