Days Gone – Mit großem Auftritt auf der E3

Letztes Jahr auf der E3 2016 hat Sony Bend viel Aufsehen erregt und große Begeisterung geerntet als sie ihr neues Projekt, das Survival-Horror-Abenteuer Days Gone präsentierten. Danach wurde es wieder verdächtig still um den Titel, doch damit soll schon sehr bald Schluss sein.

Wie Sam Witwer, Lead Actor des Protagonisten aus Days Gone, in einem aktuellen Interview via Twitch Stream verriet, wird das Horror-Abenteuer auf der E3 2017 zu sehen sein. Es soll sogar einen sehr großen Auftritt spendiert bekommen, wie Witwer sagt. Nähere Details wurden leider nicht verraten, aber dennoch klingt diese kleine Aussage sehr vielversprechend. Es ist also stark davon auszugehen, dass wir neue Gameplay-Szenen präsentiert bekommen und wer weiß, vielleicht spendieren die Entwickler dem Titel auch endlich ein Erscheinungsdatum.

Days Gone wird exklusiv für die PS4 erscheinen und verspricht eine spannende Story voll Reue und Verlusten.