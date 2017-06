Days Gone – Mehr Gameplay der Open-World

Sony ging definitiv nicht geizig um mit seinen Exklusivtiteln und nutzte die große Bühne der E3 für zahlreiche Trailer. Auch Days Gone durfte nach langer Stille endlich mehr von sich zeigen. Nach der überzeugenden Ankündigung wollte man nun mehr über die offene Welt zeigen.

Eine Zombieseuche zu überleben ist sicherlich kein leichtes Unterfangen. Als Söldner sind aber auch nicht immer die Zombies das größte Problem. Eigentlich ist dem Protagonisten Deacon keine ruhige Minute vergönnt, was uns als Spieler allerdings weniger stört. Im folgenden Video könnt ihr also weiteres Gameplay in der verseuchten Welt von Days Gone sehen.

Der Titel hat zwar noch keinen Erscheinungstermin, aber ein Release in diesem Jahr ist durchaus noch möglich. Allerdings wird dieser frühestens zum Weihnachtsgeschäft stattfinden, ein Release im Folgejahr ist aktuell wahrscheinlicher.