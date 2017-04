Dawn of War 3 – So funktioniert der Multiplayer

Anlässlich der Ankündigung der Open Beta zu Dawn of War 3 hat SEGA zwei Trailer nachgeliefert. Der eine zeigt eine editierte Version eines Matches, der zweite fungiert als ein Tutorial, um die wichtigsten Aspekte des Multiplayers zu erklären.

So wählt jeder Spieler zu beginn eines Spiels drei Eliten. Insgesamt sollen über 25 Elite-Einheiten im Spiel verfügbar sein. Das können spezialisierte Squads, Helden oder die riesigen Kampfläufer sein. Jede Elite bringt ihre eigene Doktrin mit, die mit der Zeit freigeschaltet werden kann, um sie dem Pool an Doktrinen hinzuzufügen. Dann kann der Spieler eine andere Elite-spezifische Doktrin wählen, muss auf die freigeschaltete allerdings nicht verzichten. Doktrinen können etwa zusätzliche Schilde sein oder ein Raumschiff, dass eine eigene Artillerie-Einheit schnell verschieben kann. Wie bei Dawn of War üblich, kann jeder seine Armee farblich anpassen.

Die Open Beta findet vom Freitag, 21. April ab 19 Uhr bis Montag, 24. April um 19 Uhr statt. Für die Beta könnt ihr euch hier registrieren. Das Spiel erscheint am 27. April 2017.