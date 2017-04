Dawn of War 3 – Open Beta angekündigt

In einer Pressemitteilung kündigt Publisher SEGA eine Open Beta für Dawn of War 3 an. Vom Freitag, 21. April ab 19 Uhr bis Montag, 24. April um 19 Uhr kann jeder Interessierte sich das Spiel herunterladen und nach belieben testen.

Verfügbar ist ausschließlich der Multiplayer. Hier stehen den Beta-Spielern alle drei Fraktionen – Eldar, Orks und Space Marines – zur Verfügung. Hinzu kommt eine Auswahl an Elite-Einheiten und Doktrinen, damit die Spieler mit unterschiedlichen Strategien experimentieren können.

Außerdem gewährt die Open Beta die Möglichkeit, einen Blick auf die Vorbesteller-Skins zu werfen. Diese werden während der Beta den Spielern uneingeschränkt zur Verfügung gestellt. Für die Beta könnt ihr euch hier registrieren. Das Spiel erscheint am 27. April 2017.