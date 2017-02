Dawn of War 3 – Neuer Trailer veröffentlicht

Fans von Strategie-Titeln aufgepasst: Die Verantwortlichen von Sega haben einen Trailer zu Dawn of War 3 veröffentlicht, der den schnittigen Titel „Prophecy of War“ trägt. Im Rahmen des Filmchens seht ihr nicht nur Szenen aus Zwischensequenzen, sondern auch Material aus dem Spiel.

Von offizieller Seite heißt es zu dem Titel:

Nach dem Fund einer katastrophalen Waffe auf der mysteriösen Welt Acheron müssen Sie sich in Dawn of War III Ihren Feinden stellen. Es herrscht Krieg, der Planet wird von den Armeen des gierigen Kriegsherrn Gorgutz, der ehrgeizigen Eldar-Runenprophetin Macha und des mächtigen Space Marine Gabriel Angelos belagert. Die Vorherrschaft muss schließlich gegen das Überleben abgewogen werden.

Durch die Kombination der epischen Größe von Dawn of War und den zahlreichen Anpassungsmöglichkeiten sowie den schlagkräftigen Elite-Helden von Dawn of War II, verfügt Dawn of War III über ein stabiles Fundament von 12 Jahren explosivem Gameplay. Das Ergebnis ist eine herausragendes Erlebnis, das Spielern eine tiefgreifende strategische Erfahrung, faszinierende Eindrücke und zerstörerische Überraschungen liefert. Fans sollten nicht weniger erwarten, wenn Relic das Franchise in eine neue Ära führt.