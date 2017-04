Dawn of War 3 – Neuer kreativer Trailer

Der neue Trailer zu Dawn of War 3 heißt „Fragments of War“ und wird diesem Namen durchaus gerecht. Schaut euch an, wie kreativ der Titel des Trailers, das Spiel, dessen Geschichte und Gameplay-Szenen miteinander verwoben wurden:

Und nicht vergessen: Heute Abend beginnt die Open Beta zum Spiel. Was die beinhaltet und wie ihr daran teilnehmt, könnt ihr hier nachlesen. Informationen zu Orks, Space Marines und Eldar findet ihr hier.

Dawn of War 3 erscheint am 27. April 2017 für den PC.