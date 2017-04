Dawn of War 3 – Komplettes 3vs3-Match

Schon seit einiger Zeit kursieren Videos aus der Closed Beta von Dawn of War 3 durch das Internet. Diese dürften sich in nächster Zeit sogar noch vermehren, denn bald schon wird die Beta für alle geöffnet. Wer sich darauf vorbereiten will, sollte sich hier über den neuen Multiplayer-Modus informieren. Außerdem haben die Entwickler selbst heute ein Video veröffentlicht. Zu sehen ist ein kommentiertes 3vs3-Match zwischen erfahrenen Spielern.

Alle Informationen über die verschiedenen Fraktionen in Dawn of War 3 findet ihr hier. Das Spiel erscheint am 27. April 2017 für PC.