Dawn of War 3 – Erstes Eldar-Gameplay

Habt ihr gerade Zeit? 45 Minuten Gameplay aus Dawn of War 3 könnten euch die Mittagspause (oder was auch immer ihr gerade treibt) versüßen: Zum ersten Mal werden die Eldar in die Schlacht geführt.

Bisheriges Footage bezog sich ausschließlich auf die Space Marines. Auch auf der diesjährigen gamescom konnten wir nur die brachiale Elite des Gottimperators steuern und uns so einen ersten Eindruck vom Spiel vermitteln lassen. Nun ist endlich die nächste Fraktion zu sehen: die mystischen Eldar.

Die dritten im Bunde sind die Orks. Zu ihnen liegt noch keinerlei Material vor. Wir sind also gespannt, was Relic Entertainment uns demnächst noch alles zeigen wird.

Dawn of War 3 erscheint im Laufe des nächsten Jahres.