Dawn of War 3 – Die ersten Wertungen in der Übersicht

Während aktuell viele die Open Beta zu Dawn of War 3 spielen dürften, hat die internationale Presse schon die Vollversion des neuen Strategiespiels getestet. Es haben noch nicht alle eine finale Wertung veröffentlicht, aber die ersten Reviews geben einen guten Eindruck davon, was uns am 27. April erwartet, wenn das Spiel veröffentlicht wird. Hier eine Übersicht:

Die meisten Reviews bemängeln die Kampagne von Dawn of War 3. Hier sei Potential verschenkt worden. Die Fraktionen und der Multiplayer sowie das fehlerfreie Spielerlebnis werden jedoch gelobt.

Das Game erscheint am 27. April für PC.