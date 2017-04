Dawn of War 3 – Cinematic Trailer aus der Kampagne

Mit großen Schritten nähern wir uns dem Release von Dawn of War 3. Mittlerweile gibt es auf YouTube sogar ausführliche Gameplay-Videos aus dem Multiplayer und in etwas mehr als einer Woche, können sich alle mit der Open Beta in die Online-Gefechte stürzen. Nun gibt es auch einen neuen Happen für diejenigen, die eher auf die Kampagne aus sind.

Der veröffentlichte Cinematic Trailer soll direk in die Kampagne münden und erzählt, wer hätte es auch anders erwartet, von einer zerstörten Welt. Nur der Orden der Blood Ravens kann den Planeten von den Xenos noch befreien. Sie werden befehligt von Gabriel Angelos.

Das Spiel erscheint am 27. April 2017. Die Open Beta findet vom Freitag, 21. April ab 19 Uhr bis Montag, 24. April um 19 Uhr statt.