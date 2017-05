Darksiders 3 – Video zur neuen Heldin

Die Ankündigung von Darksiders 3 wurde zwar im Vorfeld durch einen Leak enthüllt, konnte bei Fans des Franchises dennoch reichlich und zurecht Freude auslösen. Diesmal dürfen wir nicht nur in eine neue Rolle schlüpfen, sondern erstmals auch die Kontrolle einer weiblichen Hauptrolle übernehmen. Fury hat neuartige Waffen, die reichlich neue Gameplay-Möglichkeiten versprechen. Wer rausfinden möchte, wie der neue Charakter so tickt, der hat nun die Möglichkeit dies zu tun.

Das Team von IGN durfte in einer längeren Konversation mit den Mannen von Gunfire Games Informationen aus den Entwicklern herauskitzeln. Dabei wurde neben Lore und Rätsel auch Gameplay besprochen und auch reichlich gezeigt. In dem Video könnt ihr also die ersten Schritte der neuen Heldin Fury beobachten und womöglich bestaunen.

Einen Releasetermin gibt es leider noch nicht, aber Darksiders 3 wird erst im Jahr 2018 erwartet. Auch wenn die Plattformen noch nicht genannt wurden, wird von einem Release auf allen aktuellen Konsolen ausgegangen.