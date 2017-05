Darksiders 3 – Nachfolger bestätigt, erste Bilder und Video

Erst durch eine Listung der amerikanischen Seite von Amazon als Leak aufgetaucht, ist Darksiders 3 von THQ Nordic inzwischen bestätigt. Allerdings wurde nicht nur ein Erscheinen des dritten Ablegers bestätigt, sondern gleich auch Informationen bezüglich des Spiels bekannt gegeben. Darunter fallen auch erste Bilder und ein Ankündigungstrailer.

Wie an den Bildern erkennbar ist, schlüpft diesmal eine Frau in die Hauptrolle des Spiels. Zudem scheint diese in Besitz einer Peitsche zu sein, die vermutlich ihre Hauptwaffe und somit Kernbestandteil des Gameplays ist. Viel ist über diesen Charakter nicht bekannt. Lediglich ihren Namen, Fury, kennen wir, und dass sie aus irgendeinem Grund dafür verantwortlich sein wird, das Gleichgewicht von Gut und Böse wiederherzustellen. Dabei darf Fury gegen die sieben Todsünden höchstpersönlich antreten. Wer sich noch nichts unter Darksiders 3 vorstellen kann, dem wird etwas Hilfestellung mit dem Ankündigungstrailer geboten.

THQ Nordic nennt noch keinen konkreten Releasezeitraum. Wir können mit Fury und dem dritten Teil der Darksiders-Reihe allerdings leider erst im Jahre 2018 rechnen. Die Plattformen sind ebenfalls noch unbekannt, da die Vorgänger aber ebenfalls plattformübergreifend erschienen sind, können wir vorerst von einem Release auf PC, PS4 und Xbox One ausgehen.