Darkest Dungeon – Erscheint nächste Woche auf Nintendo Switch

Falls es euch nach neuen Games auf Nintendo Switch dürstet, gibt es gute Nachrichten. Denn wie angekündigt wurde, erscheint Darkest Dungeon in der kommenden Woche im eShop der neuen Konsole der Japaner.

Am 18. Januar mit dabei sind ebenfalls die DLCs (The Crimson Court und The Shieldbreaker) die jedoch separat erworben werden müssen. The Color of Madness wird zu einem späteren Zeitpunkt folgen.

Die Preisgestaltung (in US-Dollar) ist dabei wie folgt:

Darkest Dungeon – $24.99 USD

The Crimson Court – $9.99 USD

The Shieldbreaker – $3.99 USD