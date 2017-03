Dark Souls 3 – Ringed City Launch-Trailer

Mit Ringed City erscheint in wenigen Tagen das neueste DLC für Dark Souls 3. Die selbstzerstörerische Tour durch das düstere Fantasy-Universum, entwickelt von From Software, geht damit in eine neue Runde. Wie immer erwarten einem dabei zahlreiche Ungeheuer, die einem ans Leder wollen. Von riesig bis klein, schnell und langsam, mit keinem der Viecher ist leichtes Spiel, immerhin reden wir hier von Dark Souls.

Um der Spielerschaft in Erinnerung zu rufen, was sie mit Ringed City erwartet, zeigt der Launch-Trailer nochmal im Detail die Schrecken des DLC.

Ringed City erscheint am 28.03.2017 für PC, PS4 und Xbox One. Wer noch mehr Inhalt zum neuesten DLC sehen möchte, der kann einen Blick auf weitere Videos werfen. Da weitere DLC-Pläne bisher nicht bekannt sind, wird das vorerst der letzte Inhalt für Dark Souls 3 sein.