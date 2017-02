Dark Souls 3 – Ringed City im Video

Im März dürfen wir uns wieder auf qualvolle Frustration freuen. Klingt seltsam, aber für die meisten steht Dark Souls 3 für nichts anderes. Live, die, repeat, so schaut eine klassische Sitzung mit Capcoms Frustsimulator aus. Mit mehreren DLCs durften wir den ursprünglichen Spaß schon erweitern, das letzte große DLC steht nun auch in den Startlöchern und wird uns im März mit seinem Release beehren. Entsprechend erhalten wir die ersten Bewegtbilder, die zeigen was uns in der „Ringed City* erwarten wird.

Ein erster Blick auf neue Charaktere, tödliche Monster und die Kulisse des neuen Inhalts deutet auf ein vielversprechendes, zusätzliches Abenteuer hin. Das DLC für Dark Souls 3 erscheint am 28.03.2017 für PC, PS4 und Xbox One, das erste Live-Gameplay kriegt ihr in folgendem Video zu sehen.

Zusätzlich wird eine Dark Souls 3 The Fire Fades Game of the Year Edition erscheinen, welche ab dem 21.04.2017 erhältlich sein wird.