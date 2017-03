Cyberpunk 2077 – Neue Gerüchte um Release-Termin

„Coming when it’s ready“. So vage und abgeklärt kündigte CD Projekt RED bereits vor über vier Jahren in einem zweiminütigen Teaser mit Cyberpunkt 2077 sein zweites Großprojekt neben der The Witcher-Serie an.

Offiziell ist das nach wie vor der aktuelle Stand der Informationen. Inoffiziell verdichteten sich bis zuletzt die Hinweise, dass das Action-Rollenspiel noch vor 2019 erscheinen würde.

Jetzt gab das Entwicklerstudio auf seiner Homepage preis, dass die von der polnischen Regierung gewährleistete Förderungen für Cyberpunk 2077 im Juni 2019 auslaufen. Das macht es wiederum wahrscheinlich, dass sich in diesem Zeitraum der geplante Release-Termin befindet. Für genauere Informationen bedarf es wohl noch ein wenig Geduld.

Auch sonst ist über das Open-World-RPG und seine wahrscheinlich düstere Zukunftsvision nicht viel bekannt. Sicher ist jedoch, dass das Entwicklerteam zahlenmäßig dem von The Witcher überlegen ist. Ob das auch ein Garant für mehr Erfolg oder mehr Qualität ist, wird sich noch zeigen.