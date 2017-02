Crash Bandicoot N. Sane Trilogy – Releasedatum steht fest

Freunde des Beuteldachses – aufgehorcht! Nachdem wir heute bereits über eine bevorstehende Ankündigung berichtet haben, gibt es jetzt neue Infos zur Crash Bandicoot N.Sane Trilogy, darunter das Veröffentlichungsdatum.

Wie Publisher Activison heute bekannt gegeben hat, erscheint die Crash Bandicoot N.Sane Trilogy am 30. Juni 2017 exklusiv für die PlayStation 4. In der Trilogie enthalten sind die Spiele Crash Bandicoot, Crash Bandicoot 2: Cortex Strikes Back und Crash Bandicoot: Warped. Alle Teile wurden von Grund auf neu entwickelt, Leveldesign und Features wurden jedoch übernommen.

Activision hat auch Details zu den Verbesserungen in der PlayStation 4 Pro Version verraten. Auf Sonys leistungsstärkerer PlayStation 4 läuft das Spiel in PS4 Pro HD, wobei unklar ist, was damit genau gemeint ist. Die Zwischensequenzen sollen zudem in umwerfendem „Fur-K“ dargestellt werden. Außerdem hat man Lichteffekte und Animationen verbessert. Die wohl wichtigste Neuerung dürfte aber wohl die Möglichkeit sein, alle Teile mit den Analog-Sticks spielen zu können.

Eine Altersfreigabe für die Sammlung steht momentan noch aus.